Tekirdağ'da ramazanda tezgahların gözdesi istavrit oldu Balıkçıların ağlarına takılan istavrit, ramazanda da tezgahları süslüyor. Balık satıcıları yaptıkları açıklamada uygun fiyata balık yedirmeye devam edeceklerini belirttiler.

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Artık ülke genelinde balık sezonunun sonuna yaklaşılmakta.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, vatandaşların ramazan ayında daha çok mevsim balıklarını tükettiğini söyledi.

"Vatandaşlarımız uygun fiyata balık yemeye devam edecek"

Ramazanda balıkçıların ağlarına daha çok istavrit takıldığını ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

Balıkçılar daha çok istavrit ve mevsim balıklarına ağ atıyor. Bu mevsimde tutulan istavrit hem lezzetli hem de hafif olduğu için vatandaşlar onu tercih ediyor. Büyük tekne balıkçıları için 15 Nisan'da av yasağı başlayacak. Artık tezgahların taze balık yükünü küçük tekne balıkçıları çekecek. Küçük tekne balıkçıları ağ atmaya devam edecek. İnşallah vatandaşlarımız uygun fiyata balık yemeye devam edecek.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da ramazanda en çok talep gören balığın istavrit olduğunu dile getirdi.

"Tezgahımızda her zaman taze balık var"

Vatandaşların ramazanda da balık tüketmeye devam ettiğini anlatan Erol konuşmasını şöyle sürdürdü: