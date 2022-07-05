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    Temmuz maaşı zamlı mı ödenecek 2022? İşçi, memur, emekli...

    Asgari ücretliler yüzde 30, memur ve memur emeklileri yüzde 41,69, SGK ve Bağ-kurlular yüzde 42,35 oranında zam aldı. Peki zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Temmuz maaşı zamlı mı ödenecek?
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 09:39
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    Temmuz maaşı zamlı mı ödenecek 2022? İşçi, memur, emekli...

    Aylardır gelen zam sinyalleri, artık hesaplara yansıyacak.

    Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede, vatandaşın cebini rahatlatacak kararlar alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını açıkladı.

    Ardından yüzde 4,95 olarak gerçekleşen haziran enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41,69, SGK ve Bağ-kurlular yüzde 42,35 oranında zam aldı.

    Asgari ücretli çalışanlar, memurlar ve emekliler, zamların maaşlara yansıyacağı tarihi sorguluyor. Temmuz maaşları zamlı mı yatacak sorusu gündemde yer alıyor.

    Peki zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Zamlar bu ay yansıyacak mı? İşte ayrıntılar...

    Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

    Asgari ücret ödemelerinin 1 Temmuz'dan itibaren zamlı ödenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Buna göre 1 Temmuzdan itibaren her gün, yeni asgari ücretle maaş hesaplanıyor. Böylece bir sonraki ay; ağustos ayında zamlı asgari ücret ödenecek.

    Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman ödenecek?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum." dedi.

    Buna göre, zamlı memur, emekli, yaşlı ve engelli aylıkları bayramdan önce ödenecek. Ödemeler 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce maaşlar hesaplarda olacak.


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