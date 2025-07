The Economist'ten Terörsüz Türkiye analizi: Kürtler ve Türkler barışa her zamankinden daha yakın

Türkiye’nin yarım asırlık terör sorununa çözüm bulma çabaları, tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.

5 Ekim tarihindeki MHP'nin grup toplantısında Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreç, 9 Haziran'da Abdullah Öcalan’ın PKK'nın kendisini feshetme çağrısı ile kritik bir sürece girdi.

Bu talimattan kısa bir süre sonra PKK’nın 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakmasıyla taçlanan süreç, Türkiye’yi terör belasından kurtardı.

Bu süreçte, Türkiye’nin ülke içinde tüm etnik gruplarla kucaklaşması ve barış vurgusu, uluslararası basında da geniş yankı buldu.

"TÜRKLER VE KÜRTLER BARIŞA HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN"

İngiliz The Economist gazetesi, PKK’nın silah bırakması ve Türkiye’nin Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren bir analiz yayımladı.

“Kurds and Turks are closer than ever to peace” (Kürtler ve Türkler barışa her zamankinden daha yakın) başlıklı yazıda, bu tarihi sürecin detayları ele alındı.

PKK'nın silah bırakma sürecinin yaz ayı boyunca süreceği, ve örgütün kış aylarının başında tamamen silahsız hale geleceğinin beklendiğinin vurgulandığı haberde, "Türkiye’nin 88 milyonluk birliği içinde yaklaşık 15 milyon Kürt vatandaşını kucaklaması, Türk-Kürt kardeşliğini pekiştiren eşsiz bir dayanışma örneği sergiledi." değerlendirmesi yer aldı.

"ARTIK KANDIRILAMAYACAKLAR"

Analizde, Türk ve Kürtlerin artık İsrail’in bölgede yürüttüğü kışkırtıcı politikalara karşı ortak bir duruş sergilediği belirtildi.

Dergiye göre, yıllarca Orta Doğu'daki krizleri derinleştirmek için Kürtleri farklı vaatlerle birbirine düşüren İsrail ve dış devletler, PKK'nın silah bırakması ile taçlanan bu süreçte bu kez amacına ulaşamayacak.

Haberde, 11 Temmuz’da Irak’ın kuzeyinde 30 civarında PKK’lının sembolik bir törenle silahlarını yakmasının sürecin sembolü olduğu belirtilerek, “Türkiye ile PKK arasında 40 bin cana mal olan çatışma sona yaklaşıyor.” denildi.

Haberde, Kürtlerin barış sürecinde Türkler ile kucaklaştığı ve Orta Doğu ile Suriye'de artık kendileri üzerinden oynan oyunlara mahal vermeyecekleri vurgulandı.