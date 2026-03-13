Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin paylaşım yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Türkiye'ye geldi.

Guterres'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Guterres'e verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"DAHA ADİL BİR KAPI ARALANSIN"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ülkemizin barıştan, diyalogdan ve dayanışmadan yana yaklaşımının, insanlık için daha adil ve daha huzurlu bir geleceğe kapı aralamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TÖRENDEN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Paylaşımdaki videoda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Takdim Töreni"nden görüntüler de yer aldı.