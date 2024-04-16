Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması hakkında açıklama Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatı kısıtlanan ürünlerin ihracat tescillerinin devam ettiğine dair iddiaları yalanladı.

ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır süren saldırıları sonrası Türkiye, bazı ihracat ürünlerinde kısıtlama kararı aldı.

Söz konusu 9 Nisan'da alınan kararın ardından, 1019 ürünün İsrail'e gönderilmeye devam edildiğine dair iddialara Ticaret Bakanlığı yanıt verdi:

"Ya prosedürü bilmiyorlar ya da kötü niyetliler"

İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne, 9 Nisan 2024 saat 09.00'dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır. Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle ya da kötü niyetle açıklanabilir.

"Sıkı bir şekilde uygulanmaktadır"

İsrail'le ihracat kısıtlamasına ilişkin kararın, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve net olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: