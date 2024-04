Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat kısıtlaması hakkında açıklama

ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye yönelik aylardır süren saldırıları sonrası Türkiye, bazı ihracat ürünlerinde kısıtlama kararı aldı.

Söz konusu 9 Nisan'da alınan kararın ardından, 1019 ürünün İsrail'e gönderilmeye devam edildiğine dair iddialara Ticaret Bakanlığı yanıt verdi:

"Ya prosedürü bilmiyorlar ya da kötü niyetliler"

"Sıkı bir şekilde uygulanmaktadır"

İsrail'le ihracat kısıtlamasına ilişkin kararın, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve net olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz.