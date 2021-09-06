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    TOKİ'den yeni indirim kampanyası kararı

    Bakan Kurum, indirim kampanyasıyla ilgili başvuruların 21 Eylül'de başlayacağını belirtti. Kurum, son tarihi paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 12:34
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    TOKİ'den yeni indirim kampanyası kararı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) indirim kampanyasıyla ilgili alınan kararı duyurdu.

    Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun talebin ardından kampanyayı ikinci kez tekrarlayacaklarını kaydetti.

    21 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

    Konuyla ilgili Kurum, "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz." açıklamasında bulundu.

    SON TARİH 19 EKİM

    Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

    YÜZDE 22 İNDİRİM

    Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25’ini peşin ödeyen vatandaşlar, yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

    TOKİ den yeni indirim kampanyası kararı #1

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