Haftalık açıklanan koronavirüs risk haritasında, kırmızı kategoride yer alan Trakya Bölgesi'nde salgın artış gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren tablosuna göre vaka sayısı Edirne’de 219.49, Tekirdağ’da 168.26, Kırklareli’de ise 155.9 oldu.

Koronavirüste kırmızı kategori yani çok yüksek riskli iller arasına giren Trakya Bölgesi'nde, hafta başından itibaren soğuk hava ve şiddetli yağış etkili oldu.

TRAKYA, VAKA SAYISINDA ALARM VERİYOR

Yağış ve soğuk hava nedeniyle Tekirdağ’da, daha önce koronavirüsü umursamayıp dışarıya akın eden vatandaşlar evlerine kapandı.

Soğuk havaya rağmen dışarıya çıkan bazı vatandaşlar ise evde çok sıkıldıklarını dile getirdi.

Trakya’da koronavirüs vaka artışı sürüyor VİDEO

"BURAYA KORONAVİRÜS DIŞARIDAN GELİYOR"

Dışarıda gezinen bir vatandaş, “Tekirdağ’da vakalar artıyor neden? Çünkü buraya koronavirüs dışarıdan geliyor. Çünkü burası güzergah olarak İstanbul’a yakın. Çanakkale, İzmir herkes buradan gelip geçiyor. Burada çeşitli mekanlarda bulaştırıyor olabilirler. İnsanlar sıkıldı artık ne yapacaklar. İlla bir yerlere gitmesi gerekiyor. İnsanlar alışkın olduğu yaşamdan kopamıyor. Bizde 15 gün evden çıkmadık, yattık. Ama ondan sonra insan sıkılıyor tabii ki.” dedi.

Herkesin kendine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Devamlı içeride olmuyor.” diye konuştu.