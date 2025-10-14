Trump: Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olabilir

Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde 20'den fazla dünya lideri bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nı imzaladı.

Trump, Mısır'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında yardımcı olup olamayacağı sorusuna, "Erdoğan yapabilir" yanıtını veren Trump, sözlerine şunları ekledi:

Rusya tarafından saygı görüyor. Ukrayna konusunda size bir şey söyleyemem ama (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tarafından saygı görüyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM FİKRİNİ REDDETTİ

Sisi'nin iki devletli çözüm ve bağımsız bir Filistin devleti çağrısıyla ilgili açıklamaları sorulduğunda ise Trump, "Ben, çok daha farklı bir şeyden bahsediyorum. Tek devletten ya da iki devletten bahsetmiyorum. Gazze'yi yeniden inşa etmekten bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

Şu anki odağının Gazze Şeridi'nin yeniden inşası olduğunu söyleyen Trump, Gazze'nin gelecekteki planları konusunda ülkelerle koordinasyon içinde olacağını da ekleyerek, "Birçok kişi tek devletli çözümü beğeniyor. Bazı insanlar iki devletli çözümü beğeniyor. Göreceğiz, bu konuda yorum yapamam" ifadelerini kullandı.