TSK'da sürpriz ayrılık: Orgeneral Kemal Yeni emekliliğini istedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) dikkat çeken ayrılık
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de YAŞ kararları yayınlanmıştı.
3. ORDU KOMUTANI GÖREVİNE GETİRİLMİŞTİ
Yayınlanan atama kararları çerçevesinde Genelkurmay 2. Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Kemal Yeni, Erzincan'da konuşlu 3. Ordu Komutanlığı görevine getirilmişti.
EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ
Orgeneral Kemal Yeni'nin atama kararlarının ardından emeklilik dilekçesi verdiği, bu talebin de işleme konulduğu öğrenildi.
YENİ ATAMA BEKLENİYOR
2022 yılında Ege Ordu Komutanlığı görevini yürüten Yeni, 2023 yılından bu yana Genelkurmay 2. Başkanlığı görevindeydi.
Yeni'nin emekliliğinin ardından kısa süre içinde 3. Ordu Komutanlığı'na yeni bir ismin atanması bekleniyor.