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- Tahıl koridoru için görevlendirilen Tuğamiral Özcan Altunbulak emekli oldu
Tahıl koridoru için görevlendirilen Tuğamiral Özcan Altunbulak emekli oldu
Ukrayna tahıl koridoru anlaşması için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, kendi isteğiyle emekli oldu.
- Haber Merkezi
- 23.08.2022 - 06:26
- Güncelleme : 23.08.2022 - 06:27
Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına güvenli bir şekilde ulaştırılması için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da faaliyetine başlamıştı.
Tuğamiral Altunbulak, emekliliğini istedi
Merkezin koordinatörlüğüne de Tuğamiral Özcan Altunbulak getirilmişti.
Ancak Yüksek Askeri Şura ve ardından gerçekleştirilen atama kararlarından sonra Tuğamiral Altunbulak sürpriz bir şekilde emekliliğini istedi.
Ailevi nedenleri gerekçe gösterdi
NTV'nin haberine göre; Altunbulak'ın emeklilik gerekçesi olarak ailevi nedenleri gösterdiği öğrenildi.