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Tahıl koridoru için görevlendirilen Tuğamiral Özcan Altunbulak emekli oldu

Tahıl koridoru için görevlendirilen Tuğamiral Özcan Altunbulak emekli oldu

Ukrayna tahıl koridoru anlaşması için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, kendi isteğiyle emekli oldu.