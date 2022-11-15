Tunceli'de Eren Abluka Sonbahar Kış-13 operasyonu

Teröristlerin ülke huzurunu bozmasına izin vermeyen Mehmetçik, Eren Abluka Sonbahar Kış-13 Şehit Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu'nu başlattı.

Kahraman Türk askeri, hain terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Başarılı operasyonlarıyla PKK'nin inine giren Mehmetçik, yerini bir operasyonun daha düğmesine bastı.

Tunceli'de, "Eren Abluka Sonbahar Kış-13 Şehit Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" başlatıldı.

881 personel görev aldı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 881 personel, 65 operasyonel tim görev alıyor.

Suç unsurları yakalandı

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen arazi arama-taramasında tespit edilen 23 farklı noktada, PKK terör örgütünün biri sözde hastane olarak kullandığı tespit edilen 2 adet mağara ve 5 adet sığınak içerisinde 9 adet AK-47 piyade tüfeği, 730 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 10 adet roketatar mühimmatı, 18 adet piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan telsiz, 12 adet EYP yapımında kullanılan pil bloğu, 1 adet dürbün, 45 adet ameliyat malzemesi, 11 adet ameliyat aleti, 10 adet serum, 110 adet enjektör, 200 adet neşter, 12 adet ameliyat makası, 4 adet şırınga, 90 adet sargı bezi, 4 çift ameliyat eldiveni, 2 adet oksijen maskesi, 3 adet kar elbisesi, 400 metre uzunluğunda branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar imha edildi

İHA'nın haberine göre, ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz getirildi.