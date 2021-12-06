Euro
15.3715
-1.34%
Dolar
13.681
-0.85%
Altın
783.16
-0.77%
Borsa
1.973
2.37%
Bitcoin
713.324
2.17%
BTXN Coin
46.75
-3.20%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C
    Tunceli'de öldürülen teröristler sarı poşette

    Tunceli'de öldürülen teröristler sarı poşette

    Tunceli'de öldürülen 9 teröristin cesedi yine sarı poşetlere konularak toplandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, terör örgütü PKK ile hem yurt içi hem de yurt dışında mücadele aralıksız devam ediyor.

    Özellikle PKK'yı yurt içinde silme mücadelesinde önemli bir yol alındı.

    Bu mücadeleler çerçevesinde hem İçişleri Bakanlığı hem de Türk Silahlı Kuvvetleri peş peşe operasyonlar gerçekleştiriyor.

    Son olarak "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları" kapsamında, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağaraya yönelik operasyon düzenlenmişti.

    9 TERÖRİSTİN CESEDİ SARI POŞETTE

    Operasyon kapsamında 9 terörist öldürülürken 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlenmişti.

    Öldürülen teröristlerin cesetleri her zamanki gibi sarı poşetlere konulup Adli Tıp'a kaldırıldı.

    Tunceli de öldürülen teröristler sarı poşette #1

    Tunceli de öldürülen teröristler sarı poşette #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir