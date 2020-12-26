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    Tunceli'de teröristlere ait 3 sığınak ele geçirildi

    Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 14:10
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 14:12
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    Tunceli'de teröristlere ait 3 sığınak ele geçirildi

    Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazgirt ilçesi kırsalında teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

    Bölgede yapılan aramada, teröristlerin kullandığı 3 sığınak tespit edildi.

    HEPSİ İMHA EDİLDİ

    Sığınaklarda yapılan aramada 2 el bombası, 3 pil bloğu, 150 metre elektrik kablosu, 40 kilo güçlendirilmiş amonyum nitrat, 10 kilo yanıcı madde, 50 büyük pil, silah üst aparatı, 100 kilo un, 45 kilo şeker, 30 kilo çay, 20 kilo zeytin, 10 kilo peynir, 15 kilo yağ, 5 kilo tütün, ekmek sacı, 25 metre naylon ve çeşitli yaşamsal malzemesi ele geçirildi.

    Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

    Tunceli de teröristlere ait 3 sığınak ele geçirildi #1

    Tunceli de teröristlere ait 3 sığınak ele geçirildi #2

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