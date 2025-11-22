Tuncer Bakırhan: Kurucu parti barışın yanında durmalı

'Terörsüz Türkiye' sürecinde İmralı tartışmaları...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis Başkan Vekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Erzurum milletvekili Meral Danış Beştaş, Erzurum'da 'Halk Buluşması'na katıldı.

Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki toplantıda süreci değerlendiren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dün tarihi bir karar aldığını söyledi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Olumlu oy kullanan bütün komisyon üyelerini tebrik ettiğini ifade eden Bakırhan, "Komisyon sadece bir görevi yerine getirmedi. Türkiye barışına hizmet eden bir duruş, tutum içinde oldu.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da bu süreçteki emeklerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum." diye konuştu.

"CHP'NİN KARARI KÜRTLERİ YARALAMIŞTIR"

Ana muhalefet partisinin komisyonda olumsuz oy kullandığını hatırlatan Bakırhan, şunları söyledi:

Bu tarihi anın gölgesinde bu büyük bir eksikliktir. Çünkü ana muhalefet partisinden beklentimiz bu değildi. CHP'nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır. Tam da 100 yıllık bir yarayı sarmak için kim sorumluluk almayacaksa ne zaman alacak? Kim inanır böylesine? 100 yıllık yaranın sarılacağı dönemdeki sorumluluk almama durumunu bir yere not ettik.



Hala beklentilerimiz devam ediyor. Biz hiçbir parti, ilkelerinden vazgeçsin demiyoruz ama barış tüm partilerin üzerinde ve çok önemli bir sorumluluktur. Barış, partileri de hepimizin ilkelerini de aşan, vicdanı bir sorumluluktur. 100 yıllık meselede tarihi sorumlu olan kurucu partinin daha cesur olmasını bekliyorduk.

"KURUCU PARTİ, BARIŞIN YANINDA DURMALI"