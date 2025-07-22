Tuncer Bakırhan’dan dikkat çeken çıkış: Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın

Siyasetin gündemi 'Terörsüz Türkiye' süreci...

Bu bağlamda terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan süreç, tüm hızıyla sürüyor.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI SORULDU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısının soru cevap bölümünde Bakırhan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İki cumhurbaşkanı yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olması" önerisi soruldu.

"NEDEN CUMHURBAŞKANI DA KÜRT OLMASIN"

Soruya dikkat çeken bir çıkış yapan Tuncer Bakırhan, "Neden Cumhurbaşkanı da Kürt olmasın? Biz yönetmeye adayız." yanıtını verdi.

"BÜTÜN RENKLERİN YÖNETİMDE YER ALMASI KIYMETLİDİR"

Bakırhan, "Önümüzdeki dönem siyasal denklem, zemin neye müsait olur onu çok bilmem ama tabii ki ülkemizde bulunan bütün renklerin, farklılıkların yönetimde yer alması, temsil edilmesi kıymetlidir, değerlidir." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Devlet Bahçeli’nin birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun." dediğini aktarmıştı.

Bahçeli de dün yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye’mizi yoran, yıpratan, enerjisini çalan, fahiş mahiyetli sosyal ve ekonomik maliyetlere neden olan etnik ve mezhep temelli dayatmalara karşı Terörsüz Türkiye’nin adım adım ilerlediği bir dönemde, iki Cumhurbaşkanı yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin de Kürt olabileceği değerlendirilmiştir." diyerek bu kulisi doğrulamıştı.

Ancak önerinin çarpıtıldığını savunan Bahçeli, "Bu fikri ve siyasi teklifi Lübnan’la ilişkilendirmek bir defa çarpıtma ve samimi bir düşünceyi kasten saptırmadır. Türkiye’yi, Lübnan veya benzeri bir başka ülkenin karmaşık ve kaotik istikrarsız yapısına çevirmeye gücü yetecek, buna cesaret ve teşebbüs edecek hiç kimse olamaz, olamayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, ayrıca bu bilgiyi haberleştiren gazeteci İsmail Saymaz'a da tepki göstererek, "Basına kapalı toplantıdaki sözlerimin malum sözde bir gazeteciye sızdırılması, o dedikodu markası ve her ipte cambazlık yapan gazetecinin de mal bulmuş mağribi gibi gündeme taşıması zamanlama itibariyle manidardır. Ve notlarımız arasındadır." demişti.