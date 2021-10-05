Turizm bölgesi 9 ilde, Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu başlatıldı

Suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turistik bölge olan 9 şehirde 183 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, suç örgütleriyle mücadele kapsamında, turizm bölgelerindeki 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

183 GÖZALTI KARARI

Operasyon, eş zamanlı olarak yürütülecek ve 183 şahsa yönelik olarak gerçekleştirilecek.

İsmail Çataklı, operasyona ilişkin bilgi vererek "Bakanlığık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerimizin Emniyet Müdürlüklerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu çalışma turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik olarak bu çalışma gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.