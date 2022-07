Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'ndan Çanakkale şehitlerimize vefa

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nın 1-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği Uluslararası Çanakkale Dayanışması projesinin son gününde “Şehitlerimize Vefa ve Anma” programı düzenlendi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda “Şehitlerimize Vefa ve Anma” programı gerçekleştirildi.

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Dışişleri Bakan Yarımcısı Yavuz Selim Kıran, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türk Dünyası Gençlik Konseyi Kurucu Genel Başkanı Ramazan İzol, milletvekilleri, Vakıf yöneticileri, Türk Dünyası İş Konseyi üyesi iş insanları, büyükelçiler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Çanakkale Savaşı’nda şehit ve gazi olmuş kişilerin soyundan olan ve TDPV tarafından davet edilen torunları katıldı

Mehter marşı eşliğinde başlayan programda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetin ardından konuşmalar yapıldı.

"Vakfımızın kuruluş amacı birliği, beraberliği ve kardeşliği sağlamaktır"

Açılış konuşmasını yapan Türk Dünyası Parlamenter Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, “Aramızda çok değerli misafirler var. Bu değerli kahramanların torunları ile bugün beraberiz. Belki farklı şeyler oluyor ama Çanakkale ruhu, Çanakkale savunması değişmiyor, bugün de gelecekte de ortak tarihi, ortak kültürü yaşayanlar olarak kardeşliği ve birlikteliği tesis etmek hepimizin görevi. Bizim amacımız, gençlerimize bu dayanışma ruhunu, bu bilinci kazandırmak ve bu hassasiyetin merkezi olmak, inşallah bunu da başaracağız. Bir ve beraber olmak zorundayız. Vakfımızın kuruluş amacı olan birliği, beraberliği ve kardeşliği sağlamamız lazım. Bizler Vakıf olarak kuruluşunuzdan bu yana bunları yapıyoruz, inşallah daha güzellerini hep birlikte yapacağız. Üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var hep beraber koşturup her kademede işimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Gelecekte böylesi güzel projelerde buluşmak üzere” şeklinde konuştu.

"Her yüzyılın bir Çanakkale'si vardır"

Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her yüzyılın bir Çanakkale'si olduğunu belirterek, "Arnavutluk'tan Bulgaristan'a kadar, Sırbistan'dan Kosava'ya kadar, Bosna Hersek'ten Karadağ'a, Kuzey Makedonya'ya kadar aramızda bulunan, 107 yıldır bir emaneti, sorumluluğu incitmeden taşımak için hep beraber gayret gösterdiğimiz, mücadele ettiğimiz, aslında bize büyük bir emanet bırakanlara olan sorumluluğumuzu taşıdığımız çok kıymetli kardeşlerimiz, aslında bu evin gerçek sahipleri. Öncelikle bu anlamlı toplantıda bulunmaktan dolayı her birinize hürmetlerimi ve saygılarımı ifade ediyorum. Bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. Her yüzyılın bir Çanakkale'si vardır. Siz 20'nci yüzyılın Çanakkale'sinin evlatlarısınız. Allah bize 21'inci yüzyılın Çanakkale'sini, 22'nci yüzyıla bırakmayı şerefle, onurla, kardeşlikle, birlik ve beraberlikle nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"Terörü tamamen ülke gündeminden çıkarmak için büyük çaba gösteriyoruz"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise terörle mücadelede Türkiye’nin çok önemli adımlar attığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Bugün anlamı bir vefa günü. Hak batıl mücadelesi, dünyanın kurulduğu günden bitinceye kadar ilelebet devam edecek. Bu topraklarda bağımsız olmanın, yaşamanın bir bedeli var. O gün Çanakkale idi, bugün de yine coğrafyamızda terörle mücadele ve bağımsızlık mücadelesini sürdürüyoruz. Son 10 yıl içerisinde terörü tamamen ülke gündeminden çıkarmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra terörle mücadelede yeni bir stratejiyi hayata geçirdik. Artık savunma amaçlı değil, taarruz amaçlı stratejiye geçtik. Proaktif mücadele şekliyle; gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında PKK ve onun türevleri YPG, PYD gibi unsurlara karşı bir güvenlik şeridi oluşturması, bu mücadelenin ana strateji değişikliğini teşkil etmekteydi. Bugün bunun sonuçlarını almış olmanın da milletimiz huzurunu, rahatlığını görüyor.”





"Türk Dünyası aslında 5 milyon kilometrekarelik bir coğrafya"

Türk Dünyasının çok geniş coğrafyalara uzandığını söyleyen Yıldırım, “Türk Dünyası aslında beş milyon kilometrekarelik bir coğrafya. Balkanlardan Çin’e kadar uzanan ve 300 milyonu bulan insanın yaşadığı, dünya ekonomisi içerisinde 11. sırada yerini alan büyük bir topluluk. Burada dayanışmanın, kaynaşmanın asıl amacı; karışıklıklar yerine barışı hâkim kılmak ve bu coğrafyada yaşayan insanları, soydaşları bir araya getirmek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tanıtım filmi izlendi. Projeye maddi destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi. Çanakkale şehit ve gazilerine plaket ve hediyeler verilmesinin ardında program Rumeli türküleri konseri ile sona erdi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tanıtım filmini https://youtu.be/dDjRkoVonSs adresinde izleyebilirsiniz.

Programın tamamını https://youtu.be/OPewhH5_BHA adresinden izleyebilirsiniz.