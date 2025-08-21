Türk gıda devi iflas bayrağını çekti! 71 yıllık devir kapandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde 71 yıldır faaliyet gösteren ve Türkiye’nin önde gelen gıda üreticileri arasında yer alan Taç Pekmez iflas bayrağını çekti.

1954 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Taç Pekmez markasıyla bilinen Antalya Konserve Pekmez firması, Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda iflas ettiğini duyurdu.

Borçların yeniden yapılandırılması için yapılan konkordato başvurusundan bulunan Konserve Pekmez Gıda Nakliye Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile PYRZMOTORS Gıda Otomotiv Turizm İnşaat Emlak Ticaret Limited Şirketi’nin başvuruları hukuka aykırı bulundu.

RESMİ İLANLA İFLASI YAYINLANDI

Taç Pekmez markasıyla tanınan Antalya Konserve Pekmez, hem bölge ekonomisine hem de tarımsal üretime uzun yıllar katkı sağlamıştı.

Ancak artan maliyetler ve yaşanan ekonomik darboğaz, şirketin üretim faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirdi.

Mahkeme kararının ardından hazırlanan resmi ilanla birlikte, şirketin iflası kamuoyuna duyuruldu. Kararda, ilgili şirketlerin ticaret sicil numaraları ve vergi numaraları da yer aldı.