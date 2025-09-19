Türk turizm firması iflas bayrağını çekti! Koca bir devir kapandı

Türkiye’nin önde gelen turizm firmaları arasında yer alan Konya merkezli Lüks Karakuş Turizm ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Mahkeme tarafından mali sıkıntıların toparlanması için verilen mühlet süresinin dolmasını ardından firma iflasını açıkladı.

Konya Ereğli İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre Lüks Karakuş Turizm mali sorunlar nedeniyle açılan dava sonucunda resmi olarak iflas etti.

İFLASINA HÜKMEDİLDİ

Ereğli (Konya) İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla Lüks Karakuş Turizm’in 10 Eylül 2025 saat 14.38 itibarıyla iflasına hükmedildi.

Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında kamuoyuna duyuruldu. UZun yıllardır şehirlerarası ulaşımda pek çok kişinin ilk tercihleri arasında yer alan şirketin iflası turizm sektöründe büyük bir yankıya neden oldu.