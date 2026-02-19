Ümit Dikbayır'dan TÜVTÜRK'e: Değişim yok, 3 bin 288 TL sadece kontrol parası

Türkiye'nin kronik sorunlarından biri de araç muayenesi...

Ülkemizde taşıtların trafiğe çıkabilecek yeterlilikte olup olmadığını devlet değil, devletin denetiminde TÜVTÜRK adlı marka yapıyor.

2007'de yapılan sözleşme ile 2027'ye kadar görevlendirilen TÜVTÜRK, 14 Ağustos 2027'de tarihe karışacak.

TÜVTÜRK 1,5 YIL DAHA HİZMET VERECEK

2027 sonrası için yapılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Turka adıyla hizmet verecek.

TÜVTÜRK'ün tepki çeken sistemi ise yaklaşık 1,5 yıl daha uygulamada...

20 YILLIK MUAYENE ÇİLESİ

Bu kapsamda 20 yıllık tartışmalı TÜVTÜRK hizmeti, artık sabır sınırlarını zorlamış seviyede.

Randevu usulüyle çalışan sistemde onlarca sorun göze çarpıyor.

Hizmet kalitesi, çalışanların üslubu, muayene istasyonlarının konumu ve yeterliliği gibi birçok konuda şikayetler uzun yıllar dile getirilirken en dikkat çekici sorun fiyatlandırma.

Sadece eksikleri tespit eden, herhangi bir bakım veya değişim yapmayan istasyonlarda, sadece kontrol için fahiş fiyatlar istiyor.

2026 TÜVTÜRK FİYAT LİSTESİ

Yağ ve filtre değişimi dahi yapılmazken 2026'da; traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayenesinden 1.674,00 TL; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork muayenesinde 3 bin 288,00 TL; otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayenesinde 4 bin 446,00 TL talep ediliyor.

Bu durum, yıllardır bu alandaki en tepki çeken ayrıntı.

"NE YAĞ NE FİLTRE DEĞİŞİYOR, SADECE KONTROL PARASI"

Bu kapsamda yükselen tepkileri, CHP Kocaeli Milletvekili Ümit Dikbayır gündeme taşıdı.

X hesabında bir paylaşım yapan Dikbayır, “Araç muayenesi 3 bin 288 TL! Yağ değişmiyor, filtre değişmiyor. Sadece kontrol parası.

Hem mecbur tutuyorsunuz hem fahiş bedel alıyorsunuz. Zaten arabadan, yakıttan, sigortadan fahiş vergi alıyorsunuz yetmiyor mu?

Bir de kredi kartına utanmadan komisyon istiyorlar! Bunlar yasak değil miydi?” ifadelerini kullandı.

KREDİ KARTINDAN KOMİSYON SKANDALI

Fahiş fiyatın yanında kurumun kredi kartı ile ödemelerde komisyon aldığının ortaya çıkması da büyük bir infiale yol açmıştı

Tokat'ta aracını muayene ettiren ve kredi kartı ile ödeme yapan Ali Kaya'dan zorunlu olarak 65,63 TL komisyon bedeli alınması, Tüketici Hakem Heyeti'ne taşınmış ve heyetten tutarın tüketiciye iade edilmesi kararı çıkmıştı.