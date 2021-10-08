Haberler

Gündem Haberleri

Türkiye, ABD’den F-16 ve modernizasyon kiti alacak

Türkiye, ABD’den F-16 ve modernizasyon kiti alacak

10 milyar dolara mal olacak anlaşmanın kabul edilmesi için kapsamlı bir süreç gerekiyor. Kongre’den geçmesi halinde savunma sanayi için atılan bu adım, Türkiye’nin elini daha da güçlendirecek.