Türkiye et enflasyonunda Avrupa'nın zirvesinde Türkiye'de et fiyatlarındaki artış, Avrupa Birliği ortalamasını 30'a katlarken, aylık et enflasyonu Avrupa ülkelerindeki yıllık artışları da geride bıraktı.