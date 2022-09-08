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- Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç’in ortak düzenlediği basın toplantısı öncesinde, Türkiye ile Hırvatistan arasında ikili anlaşmalar imzalandı.
- 08.09.2022 - 14:42
- Güncelleme : 08.09.2022 - 15:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında son durak olarak Hırvatistan'a geçti.
Bosna Hersek ve Sırbistan'da çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, iki ülkeyle de bir dizi anlaşma imzaladı.
Ortak basın toplantısı öncesinde imzalar atıldı
Bugün de Erdoğan ve mevkidaşı Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç’in ortak düzenlediği basın toplantısı öncesinde, Türkiye ile Hırvatistan arasında ikili anlaşmalar imzalandı.
3 yeni anlaşma
AA'nın aktardığına göre ikili anlaşmalar arasında; Kamu Huzuru ve Düzeninin Sağlanmasına ilişkin mutabakat muhtırası, Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı ve iki ülke devlet arşivlerine ilişkin İşbirliği Protokolü yer aldı.
Türkiye ile Hırvatistan arasında 3 anlaşma imzalandı ViDEO