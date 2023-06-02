Türkiye seçime katılım oranıyla OECD ülkeleri arasında 3. sırada yer aldı Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerine katılım oranıyla OECD ülkeleri arasında 3. sırada yer alarak ABD, Fransa, Almanya, İngiltere gibi birçok OECD üyesini geride bıraktı.

AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 14 Mayıs'taki seçimlere yurt içinde katılım yüzde 88.92, 28 Mayıs'taki seçimlerde de ise 85.72 oranında gerçekleşti.

14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde 53 milyon 993 bin 683, 28 Mayıs'taki seçimlerde 52 milyon 93 bin 375 seçmen oy kullanılırken Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi seçmen katılım oranıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeler, arasında 3. sırada yer aldı.

OECD ile Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü'nün (IDEA) verilerine göre Türkiye, 14 Mayıs'ta yurt içi seçimlere katılım oranıyla ABD, Fransa, Almanya, İngiltere gibi birçok Batılı OECD üyesini geride bıraktı.

İlk sırada Avustralya var

IDEA verilerine göre 2022'de yapılan seçimlerde yüzde 89.74 katılım oranıyla Avustralya, OECD üyesi ülkeler arasında 1. sıraya yerleşti.

Avustralya'yı 2018'deki seçimlerde yüzde 89.66 katılım oranıyla Lüksemburg takip etti.

Belçika 2019'da yapılan seçimlerdeki 88.38 katılım oranıyla Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Listede Türkiye'nin gerisinde yer alan İsveç, Danimarka, Yeni Zelanda, İzlanda, Hollanda ve Norveç'te seçimlere katılım oranı yaklaşık yüzde 80'de kaldı.

Nüfus bakımından Türkiye ile kıyaslanabilir Almanya ise listede yüzde 76.58 katılım oranıyla 11. sırada ve Norveç'in hemen altında yer buldu.

Almanya'yı sırasıyla yüzde 75.69 katılım oranıyla Avusturya, yüzde 73.59 ile Fransa ve yüzde 71.76 ile İspanya izledi.

OECD üyeleri arasında seçimlere katılımın en az olduğu ülke olarak dikkati çeken İsviçre'de 2019'da yapılan seçimlere katılım yüzde 45.12'de kalmıştı.