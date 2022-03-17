Türkiye yeniden UNCITRAL üyesi seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu 2022-2028 dönemi üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun (UNCITRAL) 2022-2028 dönemi üyeliği seçimlerinin, 15 Mart'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda gerçekleştirildiği duyruldu.

Bu bağlamda ise Türkiye'nin, UNCITRAL 2022-2028 dönemi üyeliğine yeniden seçildiğini ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ VE GÜVENLİK İÇİN SARF ETTİĞİ ÇABA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Bu çerçevede, Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG) içinde sağlanan oydaşma temelinde Türkiye'nin anılan dönem için yeniden seçildiği kaydedilerek, "Ekonomik alanda karşılıklı bağımlılığın giderek arttığı günümüzde, uluslararası ticareti kolaylaştıran bir hukuki çerçeve oluşturulması önem taşımaktadır. UNCITRAL, uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve yeknesak hale getirilmesini teşvik ederek bu yönde bir hukuki çerçevenin ortaya konulmasında temel bir rol oynamaktadır.

"TÜRKİYE ÇALIŞMALARA ETKİN KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye, uluslararası ticari iş birliğinin ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin teşviki ile barış ve güvenliğin sürdürülmesinde oynadığı önemli rolü göz önünde bulundurarak, UNCITRAL kapsamındaki çalışmalara etkin katkı sunmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.