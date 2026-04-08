Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme yardımı

ABD ile İran arasında açıklanan iki haftalık geçici ateşkes anlaşmasının ardından bölgedeki insani ihtiyaçlar gündeme geldi.

28 Şubat'ta başlayan savaş sırasında İran'da sağlık altyapısı ve tıbbi malzeme stokları önemli ölçüde etkilenmiş, yaralılar ve hastalar için acil destek ihtiyacı artmıştı.

Ateşkesin ilan edilmesinin hemen ardından komşu ülkeler ve uluslararası yardım örgütleri, bölgeye yönelik insani yardım seferberliği başlattı.

TÜRKİYE'DEN İRAN'A TIBBİ YARDIM MALZEMESİ YOLA ÇIKTI

Bu çerçevede Türkiye, 'önce insan' ve 'iyilik medeniyeti' anlayışıyla hareket ederek İran’a yönelik tıbbi yardım gönderme kararı aldı.

Ateşkesin duyurulmasından kısa süre sonra Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan yardım konvoyu yola çıkarıldı.

"GÖNÜL COĞRAFYAMIZDAKİ MAZLUMLARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarının İran'a doğru yola çıktığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bizler, rotasını her daim kardeşliğe ve şifaya çeviren bir iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. 'Önce insan' anlayışıyla, gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz.

Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarımız, komşumuz İran'a doğru yola çıktı. İnsanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışla, sahip olduğumuz tüm imkanları şifa bekleyenler için seferber etmeyi sürdüreceğiz."