Türkiye'den İsrail'e Lübnan tepkisi: En güçlü biçimde kınıyoruz

Orta Doğu ateş çemberi...

28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılar günler sonra Lübnan'a sıçradı.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı.

İSRAİL GÜÇLERİ SINIR HATTINDA

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'e ait askeri araçların sınır hattındaki Yarun ve Maron er-Ras beldeleri yakınlarında Lübnan toprakları içinde ilerlediğinin gözlendiği ifade edildi.

Sınır hattındaki Adisa-Tayba ekseninde ise İsrail ordusu ile Hizbullah unsurları arasında çatışmaların sürdüğü bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İsrail askerlerinin, yoğun topçu ve silah atışları eşliğinde burada da Lübnan topraklarına girmeye çalıştığı kaydedildi.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

İsrail'in kara harekatını kınayan Dışişleri Bakanlığı, şu ifadelerde bulundu:

İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz.

"NETENYAHU HÜKÜMETİ YENİ BİR İNSANİ FELAKETE YOL AÇACAKTIR"

İnsani felakete değinen Bakanlık, şu sözler ile devam etti:

Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır.

"LÜBNAN İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Dışişleri Bakanlığı toprak bütünlüğüne değinerek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.