Akın Gürlek: 2026'nın ilk çeyreğinde 76 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Türkiye genelinde suç ve suçluyla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, bu konuda da titiz bir çalışma yürütüyor.

Göreve geldiği andan itibaren hızla çalışmalara başlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise "kırmızı bülten"le aranan suçlulara ilişkin paylaşım yaptı.

Adalet Bakanlığı'nın paylaşımını alıntılayan Akın Gürlek, Türkiye'nin kurumsal kapasitesine ve kararlılığına dikkati çekti.

"İŞ BİRLİKLERİ SÜRECEK"

Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeydeki iş birliklerinin süreceğinin de altını çizen Bakan Gürlek, şöyle devam etti;

"KABUL EDİLEN İADE TALEBİ SAYISI 76 OLDU"

"2026 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye’nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısı toplam 76 olmuştur.

HANGİ ÜLKELERDEN İADE TALEP EDİLDİ

Bu iadelerin 35’i Gürcistan’dan, 19’u Almanya’dan, 5’i Karadağ’dan, 2’si Irak’tan ve 2’si Yunanistan’dan gerçekleştirilmiştir.

Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovenya, Birleşik Krallık ve İtalya’dan ise birer suçlu iadesi gerçekleştirilmiştir.

"TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINI ORTAYA KOYUYOR"

Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda sürdürülen bu süreç, Türkiye’nin kurumsal kapasitesini ve kararlılığını açık şekilde ortaya koymaktadır.

3 BAKANLIK ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Suçla mücadele kapsamında yürütülen uluslararası iş birliği dolayısıyla adı geçen ülkelerin yetkililerine teşekkür ediyorum.

Ayrıca bu süreçte yakın koordinasyon içerisinde çalışan İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza da katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeydeki iş birliğimizi güçlendirerek kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."