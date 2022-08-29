Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketi sonrası Türkiye’de gönderilen yardımların Pakistan'a ulaştığını açıklarken, yeni yardımların da yola çıktığı belirtildi.

Pakistan’da şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor.

Binden fazla kişi hayatını kaybetti

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), sel felaketinde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 33’e yükseldiğini duyurdu.

NDMA’nın verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bin 527 kişi ise yaralandı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan’a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 119 kişi öldü, 71 kişi yaralandı

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 119 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi ise yaralandı. Sel nedeniyle 662 bin 446 ev hasar görürken, 287 bin 412 ev tamamen yıkıldı. Ülkede ayrıca sel nedeniyle 719 bin 558 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 bin 451,5 kilometre yol hasar gördü, 149 köprü çöktü, 170 dükkan ise yıkıldı.

NDMA’nın verilerine göre 5 milyon 773 bin 63 kişi selden etkilendi. Yetkililer 51 bin 275 kişinin selden kurtarıldığını, 498 bin 442 kişinin ise güvenli bölgelere sevk edildiğini bildirdi.

Yeni yardımlar da yolda

Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemeleri bölgeye ulaşırken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yeni bir yardım konvoyunun daha yola çıktığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin yardım eli, sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor.

İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti."