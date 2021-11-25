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    Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

    Türkiye’nin terörle mücadelede Somali'nin yanında durmaya devam edeceğinin belirtildiği mesajda, “Dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 15:09
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    Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

    Somali'nin başkenti Mogadişu'nun merkezindeki K4 kavşağında meydana gelen bombalı saldırıda, 8 kişi öldü, 13'ü öğrenci olmak üzere 17 kişi yaralandı.

    Patlayıcı yüklü bir aracın Birlemiş Milletler (BM) güvenlik konvoyunu hedef aldığını belirtilirken, bazı binaların duvarlarının yıkılmasına ve araçlarda büyük hasar oluşmasına yol açan saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

    TÜRKİYE’DEN MESAJ

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Somali'nin Mogadişu kentinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Bakanlıktan paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

    “Somali'nin Mogadişu şehrinin Hodan Mahallesi'nde bir okulun önünde, bugün sabah düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

    Türkiye den Somali ye taziye mesajı #1

    “TÜRKİYE, SOMALİ’NİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEKTİR”

    Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir.”

    Türkiye den Somali ye taziye mesajı #2

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