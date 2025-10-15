Türkiye'nin bazı Hristiyan yabancıları sınır dışı ettiği iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde uluslararası bazı çevrelerde ortaya atılan iddiaların, Türkiye’yi hedef alan kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu bildirdi.

"TÜRKİYE, HOŞGÖRÜ VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜN MİRASÇISIDIR"

Açıklamada, Türkiye’nin yüzyıllardır farklı din, kültür ve inanç mensuplarının barış içinde yaşadığı, hoşgörü ve karşılıklı saygı kültürünün kökleştiği bir medeniyetin mirasçısı olduğu vurgulandı:

Türkiye Cumhuriyeti, din ve vicdan özgürlüğünü Anayasa ile güvence altına almıştır. Hiçbir vatandaş inancı veya ibadet biçimi nedeniyle ayrımcılığa uğramamıştır. İnançlara saygı ve çoğulculuk, ülkemizin demokratik düzeninin temel taşlarıdır.

"CAMİLER, KİLİSELER VE SİNAGOGLAR, BU TOPRAKLARDA YAN YANA"

DMM açıklamasında, tarih boyunca camiler, kiliseler ve sinagogların yan yana var olduğu, Müslüman, Hristiyan ve Musevi vatandaşların ortak bir yaşam kültürü oluşturduğu belirtildi:

“Bugün de Türkiye, bu tarihi mirası korumakta ve yaşatmaktadır.”

İBADETHANELER KORUNUYOR, RESTORE EDİLİYOR

Farklı inanç topluluklarına ait ibadethanelerin korunması, restorasyonu ve yeniden hizmete açılması yönünde önemli adımlar atıldığı ifade edildi.

Hristiyan cemaatlere ait çok sayıda kilise ve manastırın restore edilerek ibadete açıldığı hatırlatıldı:

“Cemaat vakıflarının mülkiyet hakları korunmakta, hukuki süreçler şeffaf şekilde işletilmektedir.”

"İDARİ İŞLEMLER DİNİ KİMLİĞE GÖRE DEĞİL, MEVZUATA GÖR"

Açıklamada, Türkiye’nin diğer egemen devletler gibi vize ihlali, kamu düzenine aykırılık veya yasal izin eksikliği gibi nedenlerle yabancı uyruklular hakkında idari kararlar alabileceği, ancak bu işlemlerin asla dini kimlik temelinde yapılmadığı vurgulandı:

“Türkiye’nin din özgürlüğüne, çoğulculuğa ve toplumsal barışa dayalı güçlü devlet geleneğini hedef alan hiçbir dezenformasyon girişimi amacına ulaşamayacaktır.”

DMM, Türkiye’nin hoşgörü mirasını kararlılıkla yaşattığını belirterek, ülkenin farklı inançların barış içinde bir arada yaşadığı örnek bir ülke olmaya devam edeceğini ifade etti.