TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığınca, 17 Ağustos'ta düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sonuçları açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 16:05
Uzman doktor adaylarının beklediği haber...

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

SORU İPTAL EDİLDİ

Değerlendirmeler sonucunda, Temel Tıp Bilimleri Testi temel soru kitapçığında yer alan 22 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.

SONUÇLAR ÖSYM SİTESİ ÜZERİNDEN DUYURULDU

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

