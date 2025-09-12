TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav sonuçları açıklandı

Uzman doktor adaylarının beklediği haber...
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
SORU İPTAL EDİLDİ
Değerlendirmeler sonucunda, Temel Tıp Bilimleri Testi temel soru kitapçığında yer alan 22 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.
SONUÇLAR ÖSYM SİTESİ ÜZERİNDEN DUYURULDU
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.