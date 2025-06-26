tv100 canlı yayınında Kübra Par'dan Murat Kurum'un kiralık konut projesine destek

Geçtiğimiz günlerde dar ve orta gelirli vatandaşlar için 81 il için açıklanan Sosyal Konut projesinin ardından İstanbullular için bir müjde açıklanmıştı..

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kiralık konut projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu..

Kiralık konut projesiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunulacak hem de kira artışları dengelenecek..

Konuya ilişkin tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par'dan canlı yayında bir değerlendirme geldi.

"KONUT SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE"

Par, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de iktidar ve muhalefet arasındaki her türlü çekişmeden bahsederiz ama konut meselesi siyaset üstü bir mesele. Kiralar çok yüksek, enflasyona etkisi de çok fazla.

"MURAT KURUM’U KUTLAMAK GEREK"

Devletin sosyal konut projelerini yapıp bunu uygun fiyat ile vatandaşa kiralaması bence çok yerinde bir çözüm. Şahsen Murat Kurum’u bu konuda kutlamak istiyorum. Böylelikle diğer kiralar da düşer inşallah hızlıca hayata geçirebilirler.

"BAKANLIK TARİHİNDE EN ÇOK BU DÖNEM YAPILMIŞ"