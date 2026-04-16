Uçak biletlerine zam geldi: Tavan fiyat arttı

Orta Doğu'da savaş...

ABD ve İran arasındaki savaş tüm hızıyla sürerken hemen hemen her kalemde fiyat artışı yaşanıyor.

UÇAK BİLETİ FİYATLARI ARTTI

Uçak yakıtındaki maliyet artışı, bilet fiyatlarını yukarı çekti. İç hatlarda da fiyat artışı yaşandı.

Uçak bileti fiyatlarında iki kademeli tavan fiyat uygulanıyor.

Yurt içi uçuşta satılan her 10 biletten 7'si için tavan fiyat 3 bin 710 lira, diğer 3'ü için belirlenen tavan fiyat ise 6 bin 100 liraydı.

Yapılan düzenleme ile ikinci kısımdaki pahalı biletlerin tavan fiyatı artırıldı ve 6 bin 100 liradan 6 bin 990 liraya çıktı.

SON DAKİKA BİLETLERİNDE FİYATLAR YÜKSELDİ

Biletini uçuştan çok önce alanlar zamlardan fazla etkilenmeyecek. Çünkü, uçağın yüzde 70'lik kapasitesi için tavan fiyat değiştirilmedi.

Ancak yakın tarih için uçak bileti arayanlar büyük zamlarla karşılaşabilir.

Sektör temsilcileri, fiyatlarda savaşın seyrinin önemli olduğunu belirtip "Savaş sürerse zamların devam edebileceği" uyarısı yapıyor.

YAKIT KRİZİ HAVACILIĞI ZORLUYOR

Fiyat artışlarının arkasında ise küresel ölçekte derinleşen jet yakıtı krizi bulunuyor.

İran’a yönelik saldırılar ve ardından gelen misillemelerin etkisiyle petrol ve türevlerinde maliyetler yükselirken Avrupa’da jet yakıtı fiyatları, savaş öncesine göre yüzde 100 arttı.

Bu durum, özellikle Basra Körfezi kaynaklı yakıta bağımlı Avrupa havacılığı için ciddi bir risk oluşturuyor.

AVRUPA’DAN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Avrupa’daki hava yolu şirketlerini temsil eden Airlines for Europe (A4E), artan maliyetler ve arz riski nedeniyle Avrupa Birliği’ne bir dizi çağrıda bulundu.

Öne çıkan talepler arasında; jet yakıtı arzının yakından izlenmesi, zorunlu yakıt ikmali uygulamalarının geçici olarak askıya alınması, Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) geçici olarak durdurulması ve iç hat uçuşlarında KDV’nin düşürülmesi yer alıyor.

YAZ SEZONU İÇİN RİSK UYARISI

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), Hürmüz Boğazı’ndaki ticaret akışının kesintiye uğraması halinde Avrupa’da havalimanlarının haftalar içinde yakıt kısıtıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Sektör temsilcileri, kriz derinleşirse yaz sezonunda uçuşların aksayabileceği ve fiyatların daha da yükselebileceği görüşünde.