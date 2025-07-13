Uğur Dündar, askerlikteki hafiyelik anısını paylaştı

Gazeteci Uğur Dündar, kendisini sosyal medya hesabından takip edenleri geçmişe götürdü...

Askerlik yıllarından üniformalı bir karesini yayınlayan Dündar, bir anısını da anlatmayı ihmal etmedi.

Askerlik yıllarından mutfağa dadanan bir hırsızı yakalama hikayesinden bahseden Dündar, Komutanı Tuğgeneral Nedim Dikmen'den aldığı görevi nasıl üstlendiğinden bahsetti.

Dündar, yaptığı paylaşımda Mehmetçik'in etini çalan hırsızı yakalama hikayesini şu sözlerle anlattı;

"LAPA LAPA KAR ALTINDA BEKLEDİM"

24 aylık yedek subaylığımın son altı ayında teğmendim. Nöbetçi subayı olduğum bir hafta sonu, Komutanımız Tuğgeneral Nedim Dikmen bir görev verdi.



Erat mutfağından Mehmetçik'in etinin çalındığını, nöbetimde bu hırsızı yakalamamı istedi.



Lapa lapa yağan kar altında erat mutfağının karşısındaki çalılıkların arasına gizlenip, gireni çıkanı gözlemeye başladım.

"ÖNCE SAĞ TARAFTA SONRA SOL TARAFTAKİ BUTU ÇIKARDIM"

Bunlardan biri dikkatimi çekti. Zira mutfağa giriyor, şişmanlamış gibi çıkıyordu. Önünü kesip, parkasını çıkarmasını söyledim.



Çıkardı, görünürde bir şey yoktu. Dahili kıyafetinin düğmelerini çözmesini de istedim.



"Bu karda beni hasta mı edeceksiniz?" diyerek direnince, kendi elimle düğmelerini çözmeye başladım. Önce sağ taraftan bir budun ucu gözüktü. Sonra sol taraftaki budu da çıkardım.

"VERDİĞİNİZ GÖREV YERİNE GETİRİLMİŞTİR"