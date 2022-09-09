Ukrayna limanlarından bugüne kadar 2 buçuk milyon ton tahıl taşındı

Ukrayna limanlarından bugüne kadar 2 buçuk milyon ton tahıl taşındı

Milli Savunma Bakanlığı, şu ana kadar 105 gemiyle birlikte 2.5 milyon tona yakın tahılın Ukrayna limanlarından ayrıldığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı savaş, birçok ülkeyi ekonomik açıdan dar boğaza soktu.

Tahıl krizini de beraberinde getiren savaş sürerken, Türkiye’nin çabaları takdir gördü.

Tarafları İstanbul’da bir araya getiren Türk yetkililer, tıkanan tahıl koridoru için anlaşma imzalattı.

Kararın ardından tonlarca tahıl ürünü, düzenli olaran Ukrayna limanlarından yola çıkmaya başladı.

Ukrayna'dan 105 gemi ayrıldı

İlk olarak 1 Ağustos tarihinde yola çıkan gemi ve beraberindeki sevkiyatlar, Müşterek Koordinasyon Merkezinde ülke temsilcileri tarafından denetlenerek geçiş yapıyor.

Bu kapsamda dün itibari ile Ukrayna limanlarından ayrılan gemi sayısı 105'e ulaştı.

2 milyon 500 bin ton sevkiyat

Sevkiyatı gerçekleştirilen buğday, mısır, arpa gibi tahıl ürünlerinin miktarı ise 2 milyon 500 bin tona yaklaştı.

Ukrayna limanlarından tahıl yükü ile ayrılan gemilerden 39'unun belirlenen limanlara sevkiyatı tamamlandı.

Odessa Liman'ından ayrılan ilk gemi

Ukrayna limanlarından ayrılan ilk gemi olan "Razoni" isimli Sierra Leone bayraklı gemi, taşıdığı 26 bin ton mısır ile Lübnan'a doğru hareket etti.

Ardından Panama bayraklı Navistar İrlanda’ya, Malta bayraklı Rojen İtalya’ya ve Türk gemisi Polarnet ise Kocaeli'ne hareket etti.

Üç gemi yaklaşık 60 bin ton tahıl ile Odessa ve Çernomorsk limanlarından ayrıldı.

Tahıl miktarı 800 bin tonun üzerinde

Bunların ardından 13 Ağustos itibarıyla ayrılan gemilerinin sayısı 17'ye ulaştı. Söz konusu gemilerden büyük bölümü Tekirdağ, İskenderun ve İzmir gibi Türkiye'deki limanlara ulaştı.

İlk geminin ayrılmasının ardından iki hafta içinde Ukrayna limanlarından çıkan gemi sayısı 25'e ulaşırken, taşınan tahıl miktarı 800 bin tonu geçti.

İlk gemi Barbados bayraklı Fulmar S

İstanbul Boğazı'ndan kontrolü yapılarak Ukrayna'ya giden ilk gemi Barbados bayraklı Fulmar S. oldu.

Gemi 12 bin ton mısırı Çernomorsk limanından alarak İzmir'e ulaştırdı. Bununla birlikte 80 gemi daha Ukrayna limanlarına giderek tahıl yüklenmesinin ardından seyre başladı.

İstanbul Boğazı girişinde demirliyor

AA'nın aktarımına göre; varılan mutabakat çerçevesinde Ukrayna limanlarından ayrılan gemiler Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından takip edilirken, kontrolleri de İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

"2.5 milyon tona yakın tahıl Ukrayna limanlarından ayrılmıştır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, "Temmuz ayında BM ile koordineli olarak İstanbul’da tahıl ürünlerinin güvenli transferi için bir 'Müşterek Koordinasyon Merkezi' kurulmasına ilişkin Ukrayna ve Rusya Federasyonu ile ayrı anlaşmalar imzaladık. Şu ana kadar yaklaşık 2.5 milyon tona yakın tahıl Ukrayna limanlarından ayrılmıştır. Merkez yoluyla yürütülen çalışmaların, uzmanların tahmin ettiği gibi tahıl fiyatlarını düşüreceğini ve bir gıda krizini önleyeceğini umuyoruz. Ayrıca bu çalışmaların enerji gibi diğer alanlarda yapılabilecek iş birliklerine örnek arz edebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.