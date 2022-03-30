Ukrayna'daki savaştan kim sorumlu anketi

Metropoll araştırma şirketinin anketine göre savaştan ABD ve NATO'yu sorumlu tutanlar yüzde 48 olurken, 'Rusya sorumlu' diyenler yüzde 33 oldu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin üzerinden geçen 35 günlük zaman süresince binlerce insan hayatını kaybetti milyonlarca insan da mülteci konumuna düştü.

Küresel anlamda ekonomi, enerji ve ham madde alanlarında kriz yaşanmasına neden olan çatışmalar nükleer savaş endişelerini de beraberinde getirdi.

"UKRAYNA'DAKİ DURUMDAN KİM SORUMLU?"

Tüm bu gelişmelerden sonra aradan geçen zaman içinde kimileri yaşananlardan Rusya'nın saldırgan politikalarını sorumlu tutarken kimileri de ABD ve NATO'nun Ukrayna'yı savaşa sürüklediği gerekçesiyle Batı'yı eleştirdi.

Nihayet bu gelişmeler toplumsal araştırmalarda ölçülmeye başlandı.

Metropoll araştırma şirketi, halka Ukrayna'daki savaşın müsebbibini sordu.

YÜZDE 48 "SAVAŞIN SORUMLUSU ABD VE NATO" DEDİ

"Ukrayna'da yaşanan durumdan kimi surumlu tutuyorsunuz?" sorusuna cevap veren katılımcıların yüzde 48,3'üne göre sorumlu ABD ve NATO oldu.

RUSYA SORUMLU DİYENLER YÜZDE 33 OLDU

33,7'lik kesim ise yaşananlara Rusya'nın neden olduğunu belirtti.

Ukrayna'yı sorumlu tutunların sayısı 7,5 olurken yüzde 8'lik kısım fikir beyan etmedi.