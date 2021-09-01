Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan petrol sızıntısı açıklaması

Adil Karaismailoğlu, Akdeniz'de Suriye kaynaklı yaşanan petrol sızıntısına ilişkin, "Türkiye ve KKTC'ye ulaşan bir kirlilik söz konusu değil." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı bir açıklamayla Suriye sınırındaki Baniyas ilinde bulunan elektrik santralinde, fuel oil depolama tankında meydana gelen sızıntının Akdeniz’de neden olduğu kirliliğe yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, sızıntıdan kaynaklanan petrol kirliliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’nin (KKTC) kıyılarına zarar vermemesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın teyakkuza geçtiğini bildirdi.

KKTC’nin Türkiye’den yardım istediğini ifade eden Karaismailoğlu, "Talimatlarım doğrultusunda petrol kirliliğinin KKTC kıyılarına zarar vermemesi için Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından acil müdahale başlatıldı.” ifadelerini kullandı.

KULLANILAN EKİPMANLAR

Karaismaioğlu, “Petrolü temizlemek için; 1100 metre deniz bariyeri, 3 adet petrol toplama sıyırıcı, 2000 adet emici ped, 700 metre emici sosis bariyer, 7 adet yüzer portatif depolama tankı ile donatılan/yüklenen YAPRACIK ve ALTUĞ 2 römorkörleri ve Kıbrıs Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait SÖNDÜREN 10 Römorkörü kullanılmaya başlandı.” ifadeleri ile kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verdi.

EKİPMANLAR İVDEİLİKLE SEVK EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinesinde yürütülen acil müdahale çalışmaları kapsamında, 30 Ağustos tarihinde yetkilendirildiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, acil müdahale firmalarının deniz araçları ve kirliliğe müdahale ekipmanlarının bölgeye ivedilikle sevk edildiğini kaydetti.

2 YETKİLİ KKTC’YE İNTİKAL ETTİ

Karaismailoğlu, KKTC birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlaması ve deniz kirliliği operasyonunu yönlendirmesi için Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden iki yetkilinin ilk uçak ile KKTC’ye intikal ettiğini belirtti. Türk Radyo ile Kıbrıs Türk Radyo tarafından kirlilik bölgesinde olan gemilere uyarı yayını yapıldığını belirten Karaismailoğlu, bölgede gördükleri kirlilikleri bildirmeleri talimatının verildiğini söyledi.

GEMİLER 3 AĞUSTOS’TA KKTC’DE

Açıklamada, bakanlığa ait Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletilen SEYİT ONBAŞI Petrol Toplama Gemisi’nin 30 Ağustos’ta, NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi’nin ise 31 Ağustos’ta KKTC’ye intikal etmek üzere İstanbul’dan yola çıktığı, 3 Eylül’de bölgede olmalarının planlandığı kaydedildi.

Bölgedeki gemilere operasyonlarda yardımcı olmaları amacıyla, Kıbrıs KEGM’ye ait Vatan römorkörü ile Bayrak destek gemisinin de 31 Ağustos sabah saatlerinde 3 römorköre katıldığı vurgulandı.

“2 RÖMORKÖR HAZIR VAZİYETTE BEKLETİLMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faut Oktay'ın süreci yakında takip ettiğine dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, şu sözleri kaydetti:

“Aliağa Liman Başkanlığı ile Mersin Liman Başkanlığı idari sahasında görevli iki adet römorkör petrol kirliliğine müdahale ekipmanları ile birlikte bölgeye intikal etmek için hazır vaziyette bekletilmektedir. Bakanlığımıza ait Ulusal Deniz Emniyet Merkezimizdeki muhtelif petrol kirliliğine müdahale ekipmanları, kara yolu ile İskenderun Körfezi’ne gönderilmektedir.”

“UYGU GÖRÜNTÜLERİ İLE KİRLİLİK TAKİP EDİLMEKTE” Karaismailoğlu, Zafer Burnu’nun 7.5 deniz mili açığında tespit edilen küçük bir petrol kirliliğine bölgeye sevk edilen deniz araçları ve ekipmanları ile müdahaleye edildiğinin altını çizerek şu açıklamaları kaydetti: “Hava unsurlarının rapor ettiği 2 farklı noktadaki kirlilik ihbarına yönelik, deniz araçlarınca yapılan gözetim seyrinde herhangi bir kirliliğe rastlanılmamıştır. Suriye’de meydana gelen kirlilikle ilgili uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile gerekli görüşmeler yürütülürken, Bakanlık olarak, bölgeye sevk edilen 4 römorkör ve 1 destek gemisi ve muhtelif kirliliğe müdahale ekipmanı ile hem gözlem hem de deniz yüzeyinde tespit edilen kirliliklere müdahaleye başlanmıştır. Bölgede; ilgili kurumların hava unsurlarının sağladığı görüntüler ve uydu görüntüleri ile kirlilik takip edilmekte olup, dökülen petrolün KKTC ile Suriye arasındaki deniz alanında oldukça yayılmış olduğu anlaşılmaktadır. Elektrik üretim santralinin depolama tankından dökülen fueloilin büyük bir bölümü hali hazırda, Suriye kıyılarına vurmuştur.”

1 MİLYON DEKARDAN FAZLA ALAN KİRLİLİK GÖZLENDİ

Bakan Karaismailoğlu, uydu görüntülerinden elde edilen verilere göre, 30 Ağustos itibarıyla 1 milyon dekardan fazla bir alanda kirlilik gözlendiğini, fakat kirliliğin yoğunluğu hakkında görüntülerde bir bilgi bulunmadığını söyledi.

"TÜRKİYE VE KKTC KIYILARINA BULAŞAN KİRLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Karaismailoğlu, “Kirlilik her bir alanda aynı yoğunlukta olmayıp, öbekler halinde hareket etmektedir. Bununla birlikte başta deniz suyu sıcaklığı olmak üzere oşinografik koşullar ile petrolün türevi, kirliliğin denizdeki durumunu ve hareketini etkilemektedir. Şu anda ülkemiz kıyılarına veya KKTC kıyılarına bulaşan bir kirlilik söz konusu değildir. KKTC’nin yaklaşık 15 deniz mili açığına ulaşan yoğun kirlilik öbeklerinin, bölgedeki meteorolojik koşullara bağlı olarak kuzey doğu yönüne hareket ettiği, İskenderun Körfezine doğru gelebileceği değerlendirilmekte olup ülkemiz kıyılarını korumak amacıyla, İskenderun Körfezi ile Mersin bölgesinde hazırlıklı olma çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.