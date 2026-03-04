Ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor: Batıda ise sıcaklık artışa geçiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre yurdun büyük bölümünde soğuk hava hakimiyetini sürdürüyor.

Özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-6 derece altında kalırken, batı bölgelerde hafif ısınma bekleniyor.

Yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde, özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde etkili.

Güney ve batı kıyılarda ise daha ılıman, yer yer güneşli veya parçalı bulutlu bir hava görülüyor.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bugün, yurdun batı ve iç kesimlerinde pus, sis ve düşük bulutluluk hakim.

Doğu ve kuzeydoğu bölgelerde kar yağışı devam ediyor.

Güneydoğu ve Akdeniz kıyılarında daha yüksek sıcaklıklar ve güneşli, parçalı bulutlu hava görülüyor.

Yağışlar özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun.

DOĞUDA KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Perşembe günü pus ve sis etkisinin artması bekleniyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışının süreceği, sıcaklıkların -2 ile 11 derece bandında olacağı öngörülüyor.

Batı bölgelerde, hafif ısınma başlayacağı, 10-15 derece civarı değerler görüleceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu'da 15-20 dereceye varan sıcaklıkların kaydedileceği değerlendiriliyor.

SOĞUK HAVA İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE HAKİM OLACAK

Cuma günü kar yağışının ve soğuk havanın iç ve doğu bölgelerde devam etmesi, batı kesimlerde sıcaklıkların artması bekleniyor.

Marmara ve Ege'de 12-18 derece aralığında sıcaklıklar öngörülüyor.

Güney kıyılarda 15-19 derece civarı sıcaklıkların ve güneşli havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyılarında yağışlı havanın süreceği değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELMEYE BAŞLAYACAK

Cumartesi günü sıcaklık değerlerinin genel olarak yükselmesi bekleniyor.

Yağışların azalacağı, yer yer parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da hala düşük sıcaklıkların kaydedileceği ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

BATIDA TERMOMETRELER YÜKSELİYOR

Pazar günü hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak belirgin şekilde artmaya devam etmesi ve ülke genelinde mevsim normalleri civarına yaklaşması bekleniyor.

İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise hafif ısınma olsa da sıcaklıkların hala 5-12 derece civarında kalacağı öngörülüyor.

Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde soğuk havanın etkisini daha fazla sürdüreceği tahmin ediliyor.

