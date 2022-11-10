Ulusal gazetelerin 10 Kasım matemi manşetleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberini duygu yüklü sözlerle manşete taşıyan gazeteler, acı haberi halka ikinci baskılarıyla duyurdu. İşte gazetelerin manşet haberleri...

Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84 'üncü yılı...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım sabah saat 9'u 5 geçe vefatı sonrası, Türk basını en hüzünlü manşetlerine o gün yer verdi.

Gazeteler, yıldırım (ikinci) baskılarıyla Ata'nın vefatını halka duyurdu.

Ulusal gazetelerin matemi

Büyük acıyı, duygu yüklü sözlerle manşetlerine taşıyan ulusal gazeteler, şu sözlere yer verdi:

Ulus gazetesi: "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağ ol", Tan gazetesi: "Babamızı Kaybettik", Kurun gazetesi: "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağ ol", Son Posta gazetesi: "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haberleştirdi.

"Tarihin Matem Sayfaları"

Tarihi gazeteleri toplayan Gürkan Gürbüz, büyük matemin yer aldığı sayfaları "Tarihin Matem Sayfaları" adıyla sergiliyor.

Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazeteleri toplama merakının Atatürk sevgisinden dolayı başladığını söyledi.

"Çocukken ders kitaplarının kapaklarında görüyordum"

Atatürk'ün vefatından naaşının 1953'te Anıtkabir'e nakline kadar olan süreçteki 10 Kasım tarihli tüm gazeteleri topladığını belirten Gürbüz, şöyle konuştu: "Atatürk'ün fotoğraflarını çocukken ders kitaplarının kapaklarında görüyordum. Bir gün elime geçen eski 10 Kasım tarihli gazeteden etkilenerek, kendimi 10 Kasım gazeteleriyle sınırlamak kaydıyla bu koleksiyona başladım. Süreç içerisinde önce ulusal sonra yerel düzeyde çıkan gazeteleri topladım. Daha sonra Atatürk'ün vefatının ardından düzenlenen törenlerin fotoğraflarını biriktirmeye başladım." dedi.

10 Kasım manşetleri

İşte gazetelerin yer verdiği 10 Kasım matemi tarihi manşetler...