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    Ümit Özdağ'ın adamlarının Soner Çam'ı darbettiği anlar

    Ümit Özdağ'ın adamlarının Soner Çam'ı darbettiği anlar

    Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, eleştirdiği Ümit Özdağ'ın adamları tarafından darbediliğini açıklamıştı. Yaşanan anların kamera kayıtları ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 09:13
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    Mültecilere olan nefretiyle, provaktif eylemlerini sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez parti üyesi tarafından ifşa edildi.

    Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, siyasi gündeme oturmuştu.

    Soner Çam, Özdağ'ı eleştirdiği için 20 kişi tarafından dövdürüldüğünü, Twitter hesabından yayınladığı fotoğraflarla açıkladı.

    Aynı zamanda partiden istifa ettiğini duyuran Çam, yaşanan olayı şu ifadelerle aktardı;

    "Beni ve arkadaşımı 20 kişi darbettiler"

    "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler."

    Olay anı ortaya çıktı

    Bir diğer yandan, Soner Çam'ın bu ifadeleri sonrası, yaşanan dehşet olayın görüntüleri ortaya çıktı.

    İşte o anlar...

    Ümit Özdağ'ın adamlarının Soner Çam'ı darbettiği anlar VİDEO

    Ümit Özdağ ın adamlarının Soner Çam ı darbettiği anlar #1

    Ümit Özdağ ın adamlarının Soner Çam ı darbettiği anlar #2

    Ümit Özdağ ın adamlarının Soner Çam ı darbettiği anlar #3


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