Gittiği camide cemaati provoke etmeye çalışan Ümit Özdağ’ın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Özdağ’ın Atatürk'ün ruhuna “el Fatiha” dediği ancak neredeyse kimsenin Fatiha okumadığı görüldü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yine dikkatleri kendi üzerine çektiği bir kurguya imza attı.

Kameramanı ile birlikte cuma namazına giden Ümit Özdağ, imam hutbeye çıktığında cemaati provoke etmeye çalıştı.

“Atatürk'ü anmayacak mıyız?”

İmama bağıran Ümit Özdağ, “Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?” diye sordu.

Özdağ, cemaatin bakışlarının ardından “Atatürk'ün ruhuna Fatiha” dedi ve kameraman kaydı sonlandırdı.

Video kaydını Özdağ'ın yardımcısının çektiği belirlendi.

Ümit Özdağ’ın camideki provokasyonu güvenlik kamerasında VİDEO

Cemaat, Atatürk’ün ruhuna Fatiha okumadı

Görüntüler, Zafer Partisi'ne yakın trol hesaplar tarafından dolaşıma sokulurken, o anlara ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.

Görüntülerde Ümit Özdağ’ın Atatürk'ün ruhuna “el Fatiha” dediği ancak neredeyse kimsenin Fatiha okumadığı anlar yer aldı.