Euro
15.3076
0.04%
Dolar
13.5324
0.19%
Altın
800.8050
0.04%
Borsa
1913
0.14%
Bitcoin
496.073
2.64%
BTXN Coin
30.55
0.32%
-1ºC
İstanbul
Bulutlu -1 C

    Ümraniye'de çocukların tehlike saçan kayma oyunu kamerada

    Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar poşet ve tahta parçalarıyla kaymaya başladı. Yükseklikten trafiğin işlek olduğu caddeye doğru kayan çocuklar, yürekleri ağza getirdi. O anlar kamerada.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 11:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de çocukların tehlike saçan kayma oyunu kamerada

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da başlayan ve etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı, İstanbul'u beyaza bürüdü.

    ÇOCUKLAR KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİRDİ

    Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise poşetlerini alarak sokağa çıktı. Ümraniye’de ise durum değişmedi. Yaşları 7 ila 13 arasında değişen bir grup çocuk, bulundukları mahalle parkında karlı yükseklikten poşet ve tahta parçaları ile kaydı.

    Ümraniye'de çocukların tehlike saçan kayma oyunu kamerada VİDEO

    YÜKSEKLİKTEN CADDEYE DOĞRU KAYDILAR

    Poşetle tepeden trafiğin ortasına doğru kayan çocuklar, işlek trafiğe aldırış etmeden yola atlayarak hem canlarını hiçe saydı hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

    Şans eseri yara almayan çocuklar, tehlikeli oyunlarını güvenlik önlemi olmadan bir süre sürdürmeye devam etti.

    Ümraniye de çocukların tehlike saçan kayma oyunu kamerada #1

    Ümraniye de çocukların tehlike saçan kayma oyunu kamerada #2

    Ümraniye de çocukların tehlike saçan kayma oyunu kamerada #3


    Görüş Bildir