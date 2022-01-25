Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar poşet ve tahta parçalarıyla kaymaya başladı. Yükseklikten trafiğin işlek olduğu caddeye doğru kayan çocuklar, yürekleri ağza getirdi. O anlar kamerada.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da başlayan ve etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı, İstanbul'u beyaza bürüdü.

ÇOCUKLAR KAR YAĞIŞINI FIRSATA ÇEVİRDİ

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise poşetlerini alarak sokağa çıktı. Ümraniye’de ise durum değişmedi. Yaşları 7 ila 13 arasında değişen bir grup çocuk, bulundukları mahalle parkında karlı yükseklikten poşet ve tahta parçaları ile kaydı.

Ümraniye'de çocukların tehlike saçan kayma oyunu kamerada VİDEO



YÜKSEKLİKTEN CADDEYE DOĞRU KAYDILAR

Poşetle tepeden trafiğin ortasına doğru kayan çocuklar, işlek trafiğe aldırış etmeden yola atlayarak hem canlarını hiçe saydı hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Şans eseri yara almayan çocuklar, tehlikeli oyunlarını güvenlik önlemi olmadan bir süre sürdürmeye devam etti.