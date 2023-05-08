Umut Arman Sonay: Gençlere fırsat tanıyan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı 19 yaşındaki Umut Arman Sonay, Ensonhaber'e değerlendirmelerde bulundu. Sonay, "Bize tanıdığı fırsatlarla en iyi şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Atatürk Havalimanı'nda seçim sürecinin en önemli günlerinden biri yaşandı.

AK Parti, İstanbul'da Büyük İstanbul Mitingi'ni düzenleyerek milyonları miting alanına topladı.

Ensonhaber.com ekibi de alanda önemli isimlerler röportajlar yaptı.

Ensonhaber'e konuşan isimlerden biri de AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı 19 yaşındaki milli yüzücü Umut Arman Sonay oldu.

"Cumhurbaşkanımızın bize tanıdığı fırsatlarla yanında olmaya devam edeceğiz"

Genç isim, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimizi temsil etmek için bu yola çıktım. Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin gençler için 20 senede yaptığı birçok çalışma var. İlk önce benim burada olmamı sağlayan, milletvekili seçilme yaşını düşüren Cumhurbaşkanımızdır. Onun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kurulması, erasmusu yapması. Bazen bazı yerlerde gençler yurt dışına gitmekle ilgili şeyler söylüyorlar. Bunu sağlayan kişi de Cumhurbaşkanımızdır. Bize tanıdığı fırsatlarla en iyi şekilde onun yanında olmaya devam edeceğiz."