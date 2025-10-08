Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Defne Samyeli'nin kızları da gözaltında

Türkiye güne sansasyonel bir operasyonla uyandı.

Hedefte, magazin dünyasından ülkenin en ünlü isimleri vardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu düğmeye bastı, jandarma harekete geçti.

19 ÜNLÜ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu iddia edilen 19 ünlü hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

YURT DIŞINDA OLANLAR VAR

Operasyon kapsamında adı geçen ünlülerden avukatlarının yurt dışında olduklarını açıkladığı isimler dışındakiler, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden ikisi ise dikkat çekti.

TALU KARDEŞLER DE GÖZALTINDA

Son dönemde anneleri ile olan ilişkileri, Türkçeyi kullanma şekilleri ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer tutan Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu ve Deren Talu da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Operasyon kapsamında işlemler devam ederken henüz ne Samyeli'den ne de avukatlarından, konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

OPERASYON KAPSAMINDA ADI GEÇENLER

Operasyon kapsamında gözaltı kararı çıkartılan ünlülerin tam listesi şu şekilde: