Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Defne Samyeli'nin kızları da gözaltında

Türkiye güne sansasyonel bir operasyonla uyandı.
Hedefte, magazin dünyasından ülkenin en ünlü isimleri vardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu düğmeye bastı, jandarma harekete geçti.
19 ÜNLÜ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu iddia edilen 19 ünlü hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
YURT DIŞINDA OLANLAR VAR
Operasyon kapsamında adı geçen ünlülerden avukatlarının yurt dışında olduklarını açıkladığı isimler dışındakiler, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerden ikisi ise dikkat çekti.
TALU KARDEŞLER DE GÖZALTINDA
Son dönemde anneleri ile olan ilişkileri, Türkçeyi kullanma şekilleri ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer tutan Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu ve Deren Talu da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Operasyon kapsamında işlemler devam ederken henüz ne Samyeli'den ne de avukatlarından, konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
OPERASYON KAPSAMINDA ADI GEÇENLER
Operasyon kapsamında gözaltı kararı çıkartılan ünlülerin tam listesi şu şekilde:
Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan.