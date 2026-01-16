Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.

18 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

5 GÖZALTI DAHA

Dün gece yapılan operasyon ile 5 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan bu isimler, Adli Tıp Kurum'na teste verdikten sonra adliyeye sevk edilecek.