Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması derinleşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda da geçtiğimiz dakikalarda yeni bir operasyon daha düzenlendi.

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığına göre, gözaltına alınan isimlerden birisi ise oldukça dikkat çekti.

DERYA ÇAYIRGAN VE 12 KİŞİYE GÖZALTI

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

O isimler arasında Voleybolcu Derya Çayırgan'ın olduğu öğrenildi.

Diğer isimlerin ise uyuşturucu satışı yapan kişiler olduğu belirlendi.

BİR GELİŞME DAHA

İlk olarak 13 kişinin gözaltına alındığı belirtilen operasyonda sayı 18'e yükseldi.

"İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİYDİ"

Soruşturma kapsamında tutuklanan Rabia Karaca, voleybolcu Derya Çayırgan'ın İBB'nin tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğuna itiraf etmişti.

Karaca ifadesinde şöyle demişti;

"VOLEYBOLCU İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİYDİ, BEN GÜLİBRAHİMOĞLU'NUN"

"Hatırladığım bir başka olayı anlatmak istiyorum, Murat ile Oktay Kaynarca çok yakın arkadaşlardı.

Evde birlikte oturduğumuz bir zamanda yeni havalimanı taraflarında bir projenin olduğunu, Orta Doğululara hitap edeceğini, bundan dolayı reklam yüzünün o olacağını söyledi. Oktay da ‘Teşekkür ederim, tabii ki' demişti.

Göstermiş olduğunuz voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi, ben de Murat'ın sevgilisiydim.

"İMAMOĞLU'NUN ÖZEL UÇAĞININ ARKA PLANI CİNSEL AMAÇLI KULLANILDI"

Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar sorulan Karaca, "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır.

Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu." dedi.

"D.Ç. SADECE İMAMOĞLU İLE OLURDU"

"Ne yazık ki bu paraları bizlere Murat Gülibrahimoğlu dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı. 9 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinde gezdiğimiz bir diğer fotoğraftır.

10 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinin kanat fotoğrafıdır. Bu özel jetinde utanarak bir olaydan bahsedeceğim. Murat Gülibrahimoğlu, arkadaşlarımdan M.E. ile farklı bir cinsel ilişki yaşayıp şahit olduğum bir andı.

14 numaralı fotoğraf, İmamoğlu'nun kullandığı bizim kaçamaklar yaptığımız aynı uçaktır. 15 numaralı fotoğrafta ise D.Ç. olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu."