Uşak belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli adliyede

CHP'li belediyelerde sular durulmuyor.

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla anılan CHP'li belediyeler, halkın da tepkisini çekiyor.

Son olarak operasyon yapılan belediye, Uşak oldu.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

ÖZKAN YALIM GÖZALTINDA

Uşak, Ankara ile Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEDE

Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında Özkan Yalım dahil olmak üzere gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildi.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 4 kişinin daha Uşak'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

OTEL ODASINDA YAKALANDI

Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelin 902 numaralı odasında yakalandığı ve gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadın bulunduğu tespit edildi.

"YASAK AŞK"

Otel kaydı bulunmayan genç kadının belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenirken söz konusu ismin, başkanın iki yasak ilişkisinden biri olduğu ve hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.