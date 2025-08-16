Uşak’ta su krizi büyüyor: Kente sadece 6 saat su verilecek

Korkulan oldu...

Kurak geçen yaz ayıyla birlikte su kaynaklarının durumu alarm veriyordu.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Uşak Belediyesi, şehir genelinde yaşanan ciddi içme suyu sıkıntısına ilişkin kamuoyunu bilgilendiren kritik bir açıklama yaptı.

Kentin ana içme suyu kaynaklarının başında gelen barajlardaki doluluk oranlarının tamamen tükenmesi üzerine, yeni bir su dağıtım planı devreye alındı.

BARAJLAR KURUDU

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentin başlıca su kaynaklarından biri olan Küçükler Barajı’nda su seviyesinin sıfıra indiği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından şehir şebekesindeki suyun yalnızca yer altı kuyularından sağlanabildiği kaydedildi.

Ana barajların işlevini yitirmesi, su temininde zorunlu kısıtlamalara yol açtı.

SU VERİLİŞİ GÜNDE 6 SAATLE SINIRLANDIRILDI

Belediye, mevcut durumun sürdürülebilirliği açısından kent genelinde yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, bugünden itibaren Uşak'ta musluklardan yalnızca 16.00 ile 22.00 saatleri arasında su akacak.

Geri kalan saatlerde şehir şebekesine su verilmeyecek.

BELEDİYEDEN TASARRUF ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca tüm vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunuldu.

Su kesintilerinin günlük yaşamı daha az etkilemesi adına, belirlenen saat aralığında suyun dikkatli ve tasarruflu kullanılması gerektiği vurgulandı.

Uşak Belediyesi, gösterilecek sabır ve duyarlılık için vatandaşlara teşekkür etti.