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Üsküdar’da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim

Üsküdar’da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim

Okulların başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servisleri üzerinde denetim yaptı. Servis içerisinde bulunan öğrencilere de koronavirüs kapsamında alınması gereken tedbirler anlatıldı.