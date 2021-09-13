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    Üsküdar’da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim

    Okulların başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servisleri üzerinde denetim yaptı. Servis içerisinde bulunan öğrencilere de koronavirüs kapsamında alınması gereken tedbirler anlatıldı.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 09:53
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    Üsküdar’da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte polis ekipleri de okul servis araçlarını denetledi.

    Haftanın ilk gününde durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirilirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

    Polis ekipleri tarafından sürücülerin evrak kontrolleri yapılarak, araçların içerisi de incelendi.

    ARAÇ İÇİ KONTROLLER YAPILDI

    Üsküdar’da servis şoförleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip gerekli evrakları kontrol edildikten sonra araç içi kontrolleri gerçekleştirdi.

    Üsküdar’da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim ViDEO

    Üsküdar’da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim #1

    ÖĞRENCİLER UYARILDI

    Polis ekipleri tarafından araç içerisindeki öğrencilere de koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler hatırlatıldı.

    EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ ANLATILDI

    Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edilirken trafikte seyahat esnasında emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

    Üsküdar’da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim #2

    Üsküdar’da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim #3

    Üsküdar’da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim #4

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