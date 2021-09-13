- Haberler
- Gündem Haberleri
- Üsküdar’da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim
Üsküdar’da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim
- İHA
- 13.09.2021 - 09:32
- Güncelleme : 13.09.2021 - 09:53
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte polis ekipleri de okul servis araçlarını denetledi.
Haftanın ilk gününde durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirilirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Polis ekipleri tarafından sürücülerin evrak kontrolleri yapılarak, araçların içerisi de incelendi.
ARAÇ İÇİ KONTROLLER YAPILDI
Üsküdar’da servis şoförleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip gerekli evrakları kontrol edildikten sonra araç içi kontrolleri gerçekleştirdi.
Üsküdar’da trafik ekiplerinden okul servislerine denetim ViDEO
ÖĞRENCİLER UYARILDI
Polis ekipleri tarafından araç içerisindeki öğrencilere de koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler hatırlatıldı.
EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ ANLATILDI
Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edilirken trafikte seyahat esnasında emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.